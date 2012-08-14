Третьяков: Должность главы КГГА нужно ликвидировать

10:15, 14 августа 2012
Политика
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Народный депутат Александр Третьяков считает, что киевский мэр должен получить минимум 51% голосов избирателей.

Олександр Третьяков, фото прес-служби

Должность председателя Киевской городской администрации нужно упразднить, а выборы мэра столицы проводить в два тура. Такое мнение высказал в интервью УНИАН оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся по мажоритарному округу №218 в Киеве путем самовыдвижения.

«Я убежден, что в Киеве должно действовать самоуправление, поэтому должность председателя КГГА нужно ликвидировать. А выборы городского головы должны проходить в два тура, чтобы исключить возможность победы с помощью технологий, - заявил Третьяков. -  Вот когда мэр получит минимум 51% голосов киевлян, тогда он станет настоящим мэром. 20% - это не выбор киевлян. В парламенте я буду отстаивать эту точку зрения».

Кроме того, А.Третьяков отметил важность публичной отчетности городских властей перед киевлянами, а также прозрачности формирования тарифов на услуги ЖКХ.

«Мэр обязательно должен предоставлять публичный отчет о использовании бюджетных средств. Лучше всего в прямом эфире на телевидении, –  считает он, - Необходимо также принять ряд важных решений, касающихся вопроса тарифов. Нужно остановить их рост, сделать так, чтобы жители столицы четко понимали, откуда берутся эти цифры».

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