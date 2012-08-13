Тюремщики говорят, что Тимошенко снова отказывается идти в суд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, «в своем заявлении осужденная ссылается на рекомендации врачей, которые рекомендовали ей определенное время воздержаться от участия в процессуальных мероприятиях и ограничить количество встреч с посетителями для достижения позитивных результатов ее реабилитации».

О представлении письменного заявления руководство Качановской исправительной колонии проинформировало судью Киевского райсуда г. Харькова.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Киевский районный суд Харькова на 14 августа перенес рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Судья, в частности, постановил выяснить возможность проведения этого судебного процесса в режиме видеоконференции.

31 июля и 2 августа Ю.Тимошенко заявляла об отказе от участия в судебном заседании относительно ЕЭСУ в режиме видеоконференции.

30 июля врачи немецкой клиники «Шарите», которые лечат Ю.Тимошенко в харьковской больнице, выразили надежду, что украинские политики и судьи поймут необходимость оградить экс-премьера на протяжении следующих 8 недель об любых стрессов, чтобы она смогла выздороветь.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.