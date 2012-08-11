Симоненко говорит, что олигархи не пускают его к власти
Лидер КПУ Петр Симоненко заявляет, что олигархи делают все возможное, чтобы не допустить прихода коммунистов к власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко заявил в Полтаве.
По его словам, сегодня Компартия стала настоящей угрозой для олигархических сил, так как ее рейтинг в стране постоянно возрастает и КПУ является единственной альтернативой, которая, придя к власти, изменит ситуацию в стране.
«КПУ – единственная партия, которая не поддерживала МВФ, пенсионную реформу, не поддерживает жилищную реформу, Трудовой кодекс. Партия, которая не голосовала за бюджет и не давала своего голоса ни за один антисоциальный закон», – сказал лидер коммунистов.
Он также сказал, что сегодня в СМИ ведется широкая пропаганда, а также распространяется неправдивая информация о представителях КПУ и опроверг информацию, о том, что его пояс стоит 50 тысяч долларов, а часы - 99 тысяч долларов.
«Это провокация и бред, которые даже комментировать не хочется», – сказал П.Симоненко.