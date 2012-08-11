Украинские заключенные захотели пересесть - из тюрьмы в Раду

6 августа документы в Центризбирком передал 55-летний Виктор Жук, бывший председатель Светлогорского сельсовета (Полтавская область), в 2008 году осужденный на 8 лет, пишет Сегодня.

Среди статей, по которым осудили экс-главу сельсовета, была и третья часть статьи 365 УК — та самая, по которой приговорена Юлия Тимошенко.

Виктор Жук кандидатом хочет быть на 149 округе в Полтавской области.

В тот же день свое желание стать нардепом изъявил ЦИК 26-летний Максим Сивак. Его выбор пал на округ №12 в Винницкой области, в которой он родился и отбывает наказание. Своим доверенным лицом Максим избрал и. о. начальника своей колонии, майора Юрия Жука.

А 8 августа в ЦИК передали документы кандидата-рецидивиста — 31-летнего Дмитрия Перехейды. Он, не смотря на свою третью судимость, претендирует на депутатский мандат по округу №90 (Киевская область). Перехейда даже подал в ЦИК свою предвыборную программу из семи пунктов, среди которых «Належнi умови утримання в тюрмах» и «Економiчне зростання регiону».

Вот только реализовать программу Перехейде не удастся: ему откажут в регистрации.

Но по мнению лидера ЕНП Вилфреда Мартенса, украинские законы не запрещают регистрироваться кандидатами тем, кто отбывает наказание, запрещено только становиться нардепами. Но председатель ЦИК Владимир Шаповал отрицает это и считает, что разрывать стадии регистрации и баллотирования нельзя, то есть запрещено и то, и другое.