Принятие языкового закона обжаловали в суде

15:45, 10 августа 2012
Политика
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Днепродзержинский правозащитник Виталий Куприй сегодня подал иск в Высший админсуд Украины с требованием признать противоправными действия лиц, причастных к принятию языкового закона: президента и председателя ВР.

Правозащитник намерен дойти до Евросуда

Об этом Виталий Куприй сообщил Радио Свобода.

«По предварительному анализу видно, что высшие должностные лица государства совершили действия, которые имеют признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью, и статьей 366 - служебный подлог», - отметил он.

По словам Куприя, за законопроект проголосовали не 248 народных депутатов, как это указано в официальных данных, а только 141: 107 депутатов, добавил правозащитник, не голосовали за этот закон лично, поэтому он не является действующим.

Куприй также отметил, что направил сегодня обращение в ГПУ, где требует возбудить уголовное дело против украинских чиновников.

«Владимир Литвин и Виктор Янукович проигнорировали требования Конституции и противоправным способом внесли раскол в украинское общество. За это они должны понести ответственность. Несмотря на то, что наши высшие должностные лица пользуются иммунитетом от уголовных преследований, статья 98 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что в этой ситуации прокурор обязан вынести постановление о возбуждении уголовного дела», - подчеркнул он.

Он также добавил, что если украинский суд отклонит его иск, а Генпрокуратура не отреагирует, то он намерен обратиться в Европейский суд прав человека.

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