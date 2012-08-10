Принятие языкового закона обжаловали в суде

Об этом Виталий Куприй сообщил Радио Свобода.

«По предварительному анализу видно, что высшие должностные лица государства совершили действия, которые имеют признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью, и статьей 366 - служебный подлог», - отметил он.

По словам Куприя, за законопроект проголосовали не 248 народных депутатов, как это указано в официальных данных, а только 141: 107 депутатов, добавил правозащитник, не голосовали за этот закон лично, поэтому он не является действующим.

Куприй также отметил, что направил сегодня обращение в ГПУ, где требует возбудить уголовное дело против украинских чиновников.

«Владимир Литвин и Виктор Янукович проигнорировали требования Конституции и противоправным способом внесли раскол в украинское общество. За это они должны понести ответственность. Несмотря на то, что наши высшие должностные лица пользуются иммунитетом от уголовных преследований, статья 98 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что в этой ситуации прокурор обязан вынести постановление о возбуждении уголовного дела», - подчеркнул он.

Он также добавил, что если украинский суд отклонит его иск, а Генпрокуратура не отреагирует, то он намерен обратиться в Европейский суд прав человека.