Тигипко нацелился на президентские выборы

Заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко намерен участвовать в выборах Президента Украины в 2015 году.

Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

На вопрос, планирует ли он принять участие в президентских выборах, С.Тигипко ответил: «Однозначно. В качестве кого - еще непонятно. Но то, что буду принимать участие в президентских выборах, - это точно. По крайней мере - как доверенное лицо».

Говоря о парламентских выборах в октябре этого года, С.Тигипко отметил, что «время выборов - это хорошее время для того, чтоб принимать решения». «И эти выборы, думаю, дадут нам ряд хороших решений, и президентские выборы 2015 года будут еще более эффективными», - добавил он.