Президент ЕНП осудил решение ЦИК не регистрировать Тимошенко и Луценко

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ЕНП, текст которого передан агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что в соответствии с частью 3 статьи 76 Конституции Украины, осуждение может быть основанием для отказа лицу быть избранным в парламент, однако не может быть основанием для нерегистрации кандидатом в депутаты.

«Еще раз режим Виктора Януковича подтвердил его хорошо известное и долговременное намерение отстранить оппозиционных лидеров. После политически мотивированных судебных процессов, которые были поставлены режимом, Центральная избирательная комиссия сейчас отказывает Ю.Тимошенко и Ю.Луценко в регистрации кандидатами от партии «Батькивщина» на следующих парламентских выборах, даже несмотря на то, что это разрешено Конституцией Украины», - заявил президент ЕНП.

В.Мартенс подчеркнул, что видит в этом очередное отступление от демократии в Украине, которое будет иметь последствия для отношений Украины с Европейским Союзом.