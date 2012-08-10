В Печерском суде снова назначено слушание дела Луценко
07:28, 10 августа 2012Политика
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Сегодня в 8.15 в Печерском районном суде Киева состоится предпоследнее судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.
Сторонники Луценко под стенами Печерского районного суда
Он, а также Владимира Тарасенк и Олег Павленов обвиняются в халатности в рамках расследования уголовного дела об отравлении экс-Президента Виктора Ющенко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона».
В пресс-службе напомнили, что судья объявила стадию дебатов, однако перенесла заседание из-за отсутствия потерпевшего в судебном зале.
Ю.Луценко и его защита готовы произнести свои аргументы и последнее слово в этом процессе.
После дебатов судья должен удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.
Заседание состоится по адресу: ул. Гайцана, 4
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