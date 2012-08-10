В Печерском суде снова назначено слушание дела Луценко

Он, а также Владимира Тарасенк и Олег Павленов обвиняются в халатности в рамках расследования уголовного дела об отравлении экс-Президента Виктора Ющенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона».

В пресс-службе напомнили, что судья объявила стадию дебатов, однако перенесла заседание из-за отсутствия потерпевшего в судебном зале.

Ю.Луценко и его защита готовы произнести свои аргументы и последнее слово в этом процессе.

После дебатов судья должен удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.

Заседание состоится по адресу: ул. Гайцана, 4