ЦИК зарегистрировала 224 мажоритарщика от Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали все 14 присутствующих на заседании членов ЦИК.

Одному кандидату-«мажоритарщику» от УДАРа было отказано в регистрации.

Как объяснил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, этот кандидат не подал документы в комиссию и потому считается отказавшимся баллотироваться.