ЦИК зарегистрировала 224 мажоритарщика от Кличко
16:45, 09 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 224 кандидата в народные депутаты, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах от партии «УДАР Виталия Кличко».
Одному кандидату отказано в регистрации. Фото klichko.org
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали все 14 присутствующих на заседании членов ЦИК.
Одному кандидату-«мажоритарщику» от УДАРа было отказано в регистрации.
Как объяснил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, этот кандидат не подал документы в комиссию и потому считается отказавшимся баллотироваться.
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