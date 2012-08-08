Губернатор, агитируя за кандидата ПР, намекает людям, что оставит без газа (видео)

Вместе с ним находились 2 кандидата от Партии регионов: Геннадий Федоряк (Председатель ПАО «Черновцыгаз») - кандидат по округу 203 и Михаил Бауэр - кандидат по округу 202, сообщают активисты общественного движения Опора.

«Сейчас пойдут выборы. Представим себе, что вы проголосуете за того, кто красиво стоит, красиво говорит ... Дальше проходит время. Что Вам нужно? Вам газ надо! К кому Вы обращаетесь по газ?"

Михаил Папиев использовал свое рабочее время с пользой для кандидатов от ПР, проведя среди населения Глыбоцкого и Сторожинецкого районов агитацию за них.

На видео Михаил Папиев не отказывается прямым текстом агитировать за кандидатов-регионалов, порой даже переходя к угрозам и шантажу.

«Единственно какое условие осталось? Если Вы в октябре за него не голосуете, Вы с чем остаетесь? .. Хотите газ - любите, не хотите - любите кого-то другого », - говорит Папиев.