Кивалов: Закон не идеален, но его подписание - победа здравого смысла
Народный депутат от Партии регионов, один из авторов языкового закона Сергей Кивалов считает «победой здравого смысла» подписание Президентом Виктором Януковичем Закона «О принципах государственной языковой политики».
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.Кивалова
«Я считаю, что это победа здравого смысла, рационального подхода и прагматизма над националистическими неаргументированными выкриками», - сказал депутат-регионал.
При этом С.Кивалов признал, что этот языковой закон не идеален.
«Идеального закона не существует априори, критики найдутся всегда. Но политика государства в языковом вопросе должна быть четкой, чтобы не давать повода для спекуляций», - добавил он.
При этом С.Кивалов выразил готовность войти в состав инициированной Президентом специальной рабочей группы для разработки и внесения предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.
Он также в очередной раз заявил, что языковой закон «никакой угрозы украинскому языку не несет. Он был и остается единственным государственным языком».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, В.Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон "О принципах государственной языковой политики".
При этом Президент дал поручение «относительно усовершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине».
В частности, В.Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 13 августа 2012 года образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.
Также до 27 августа 2012 года поручено обеспечить безотлагательную разработку с привлечением указанной рабочей группы и утверждение Государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка.