Кивалов: Закон не идеален, но его подписание - победа здравого смысла

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.Кивалова

«Я считаю, что это победа здравого смысла, рационального подхода и прагматизма над националистическими неаргументированными выкриками», - сказал депутат-регионал.

При этом С.Кивалов признал, что этот языковой закон не идеален.

«Идеального закона не существует априори, критики найдутся всегда. Но политика государства в языковом вопросе должна быть четкой, чтобы не давать повода для спекуляций», - добавил он.

При этом С.Кивалов выразил готовность войти в состав инициированной Президентом специальной рабочей группы для разработки и внесения предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.

Он также в очередной раз заявил, что языковой закон «никакой угрозы украинскому языку не несет. Он был и остается единственным государственным языком».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, В.Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон "О принципах государственной языковой политики".

При этом Президент дал поручение «относительно усовершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине».

В частности, В.Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 13 августа 2012 года образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.

Также до 27 августа 2012 года поручено обеспечить безотлагательную разработку с привлечением указанной рабочей группы и утверждение Государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка.