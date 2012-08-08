Симоненко говорит, что поэты и певцы в списке - обман избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сегодня на пресс-конференции в Сумах.

«То есть, таким образом политические партии, которые уже давно разочаровали простых украинцев, пытаются привлечь к себе внимание через известных людей», – отметил он.

Он также отметил, что КПУ поставила перед собой задачу получить максимальную поддержку избирателей, в связи с чем партия значительно «омолодила» свой список кандидатов в депутаты в многомандатном и мажоритарных округах.

«Среди наших кандидатов (из общего количества около 400 человек) 55 - в возрасте до 30 лет, 140 - в возрасте до 40 лет, около 150 имеют опыт депутатской деятельности в советах разного уровня. А все первые секретари обкомов партии пойдут на выборы по мажоритарным округам. Таким образом, мы предоставляем дорогу молодым», - подчеркнул лидер КПУ.

Он также вручил в Сумах удостоверения кандидатов в депутаты Верховной Рады Александру Телетову, Андрею Дружченко, Владимиру Даниленко, Виктории Бабич, Юрию Сердюку и Наталье Дейниченко.

«Состав нашего списка – это сочетание молодости, опыта и мудрости. Мы соединили все то, что можем предложить для решения общегосударственных и местных проблем», - сказал П.Симоненко.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно судьбы резиденции «Межигорье» в рамках реализации избирательного лозунга КПУ «Вернем страну народу», лидер коммунистов заявил, что судьба этого, а также ряда других объектов будет решаться при национализации.

«Реализация лозунга «Вернем страну народу» предусматривает решение целого ряда задач. Это и возвращение почета и уважения к старикам и пенсионерам, возврат рабочим заводов и фабрик, селянам - полей и так далее. Вопрос «Межигорья» обязательно будет рассматриваться в рамках решения вопроса национализации, причем касаться этот вопрос будет всех, а не выборочно. За все годы независимости в Украине было создано больше резиденций, чем у Президента США, и с этим нужно покончить. Также в Украине не будет частных охотничих угодий отдельных олигархов, не будет у них морского или речного берега с вышками и колючей проволокой... Водные и лесные ресурсы должны принадлежать народу, а не олигархом», - подчеркнул П.Симоненко.

В настоящее время лидер КПУ проводит в Сумах на площади Независимости встречу с местными жителями, на которой присутствуют около 600 человек. До начала этого мероприятия сумчан развлекал привезенный из Киева духовой оркестр в составе 32 музыкантов, экипированных в красную одежду с символикой КПУ.