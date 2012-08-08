Оппозиция просит мир применить влияние для участия Тимошенко в выборах

Об этом говорится в заявлении Объединенной оппозиции, текст которого передан УНИАН.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» расценивает это решение как нарушение прав миллионов украинцев, которые поддерживают Ю.Тимошенко. “Мы не признаем этого решения ЦИК и считаем его направленным на выполнение личного заказа Виктора Януковича”, - подчеркивается в заявлении.

В оппозиции отметили, что нынешняя власть понимает, что она после победы Объединенной оппозиции на выборах понесет «полную и неотвратимую» ответственность за «стремительное обнищание народа и политические репрессии”.

“Антиконституционный отказ в регистрации Юлии Тимошенко и Юрия Луценко лишний раз засвидетельствовал, что нынешняя властная команда открыто заявила о своих намерениях провести парламентские выборы антидемократическим образом. Этот режим проигнорировал многочисленные призывы лидеров демократических стран и требования, изложенные в резолюциях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента относительно предоставления права полноценного участия в парламентской избирательной кампании лидеру оппозиции Юлии Тимошенко и Юрию Луценко”, - отмечают в оппозиции.

При этом отмечается, что В.Янукович должен понимать, что такие выборы мировое сообщество не признает ни честными, ни демократическими, и такие действия власти приведут лишь к дальнейшей изоляции нынешнего политического режима и В.Януковича лично.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» обращается к лидерам ведущих демократических стран мира, к международным институтам, в частности к ОБСЕ, ЕС, Совету Европы, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других с призывом дать надлежащую оценку таким антидемократическим действиям власти и просит применить все рычаги влияния с целью обеспечения полноценного участия лидера оппозиции Ю.Тимошенко и Ю.Луценко в парламентской избирательной кампании 2012 года.

“Мы также обращаемся к нашим соотечественникам: в эти сложные времена нам нужно еще больше сплотиться и выступить единым фронтом против нынешнего режима бедности и коррупции, - подчеркнули в оппозиции, отметив, что только общая победа на парламентских выборах позволит устранить нынешнюю власть и освободить Ю.Тимошенко и других политзаключенных.