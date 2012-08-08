В оппозиции заявляют, что власть готовит нескольких «клонов» Терехина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», ссылаясь на руководителя Голосеевского районного избирательного штаба оппозиции Николая Даневича.

В частности, по его словам, Юрию Терёхину, жителю микрорайона Корчеватое, в Голосеевском районе, поступило предложение баллотироваться в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №211.

Как отметил Н.Даневич, предложение стать кандидатом в депутаты поступила к Ю.Терёхину вместе с обещаниями денежного вознаграждения и полным документально-финансовым сопровождением в процессе регистрации его в ЦИК.

«Мужчине пообещали вознаграждение за наличие его фамилии в избирательном бюллетене. Ведь его фамилия идентична фамилии единого кандидата от Объединенной оппозиции, который идет по Голосееву - Сергея Терёхина. Таким образом власть рассчитывает на погрешности в голосовании между действительным кандидатом от оппозиции и его техническим «тезкой», - объяснил Н.Даневич.

Он отметил, что сегодня известно еще о четырех людях в Голосеевском районе по фамилии Терёхин, которые приглашены к сотрудничеству. «Следовательно, появление на выборах двойников является ничем иным, как грязными предвыборными технологиями кандидатов от команды действующего Президента и от членов молодой команды экс-мэра Черновецкого», - заявил представитель оппозиции.

«В октябре мы можем увидеть в бюллетене пятерых Терёхиных. Спешка, преклонный возраст и незнание имени-отчества своего кандидата могут сыграть злую шутку с избирателем, и в то же время быть очень полезными для провластных кандидатов», - считает Н.Даневич.