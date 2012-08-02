Мавроди поведет МММ на выборы в Верховную Раду (видео)

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди заявил о создании в Украине политической партии с аналогичным названием и ее участии в выборах в Верховную Раду, пишет Зеркало недели.

«В Украине создана политическая партия МММ. Сейчас будем выдвигать на предстоящие выборы в Верховную Раду Украины», — сказал Мавроди в своем видеообращении.

В то же время он подчеркнул, что «такой шаг позволит провести мощную рекламную кампанию МММ в Украине».