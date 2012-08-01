Начальник штаба ПР в Кременчуге оказался в списке Объединенной оппозиции
14:52, 01 августа 2012Политика
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Председатель Кременчугского районного совета (Полтавская обл.), начальник избирательного штаба Партии регионов в Кременчугском районе Василий Кравченко оказался в партийном списке в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» под № 218.
В Полтавской областной организации Партии регионов эту ситуацию назвали недоразумением.
«Он давно выступает и озвучивает позицию власти и ассоциируется с нашей партией. Он член нашей команды», - сказали УНИАН в пресс-службе Полтавской облорганизации Партии регионов.
Сам В.Кравченко пообещал прокомментировать ситуацию по данному вопросу позже.
В.Кравченко стал депутатом Кременчугского райсовета от партии «Фронт Змін» и был избран председателем райсовета.
Недавно на пресс-конференции глава Кременчугского городского штаба Партии регионов Николай Черныш заявлял, что В.Кравченко является начальником избирательного штаба Партии регионов в Кременчугском районе.
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