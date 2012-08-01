СМИ: В первой пятерке Кличко будет писательница Мария Матиос

Второй после Виталия Кличко в первой пятерке УДАРа будет писательница Мария Матиос.

Об этом сообщают источники Украинской правды. Третьим в списке пойдет бывший замминистра труда Павел Розенко. Четвертой будет предприниматель Оксана Продан, которая стала известной во время Налогового Майдана. А пятым - заместитель Кличко по партии Виталий Ковальчук.

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