Руководителем Львовской галереи назначена дочь Бориса Возницкого

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Согласно приказу министра культуры Михаила Кулиняка, Л.Возницкая-Разинкова возглавит это заведение с 1 августа 2012 года.

Как отметили в пресс-службе, вопрос о том, кто возглавит Львовскую галерею искусств, возник после гибели 23 мая директора галереи Бориса Возницкого.

«Отечественное культурное сообщество волновало, кто может заменить человека, которого невозможно заменить в принципе. Кто может занять должность директора Львовской галереи искусств, которую Борис Григорьевич занимал больше 50 лет, постоянно преумножая музейные фонды раритетами, не имеющими цены. Ведь теперь главным является то, чтоб традиции Бориса Возницкого в подходе к делу были сохранены», - говорится в сообщении.

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Среди возможных кандидатур чаще всего называлось имя дочери Б.Возницкого – Л.Возницкой-Разинковой. С просьбой назначить именно ее обращались к Президенту Украины известные художники, писатели, музейные работники, общественные деятели Львова, сообщили в Минкульте.

Л.Возницкая-Разинкова почти сорок лет работала вместе с отцом, была его самым первым помощником. Она как никто знает работу Львовской галереи, работу объектов, подчиненных галерее, на практике знакома со всеми проблемами, с профессиональными возможностями их коллективов, подчеркнули в министерстве.

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Л.Возницкая-Разинкова – реставратор Львовской Национальной галереи искусств, доцент кафедры реставрации Львовской Национальной академии искусств, председатель Ассоциации реставраторов Львовской области, заслуженный работник культуры Украины.