Воздушный экспресс из Киева в Борисполь будет доезжать за 30 минут

Планируется, что в 2014-м году на ней поедут первые пассажиры. Во всяком случае, в этом уверяют инициаторы новинки, пишет Сегодня.

От вокзала до аэропорта «Борисполь» можно будет доехать всего за полчаса, а билет будет стоить 40—60 грн.

Строительства «Воздушного экспресса» оценивают в $372 млн.

«В октябре планируем начать работы. Уже все согласовано с инвестором, разрабатывается проектная документация», — сказал руководитель проекта «Воздушный экспресс» Сергей Михальчук.

Закончат стройку, по его словам, через 18 месяцев — в 2014 году. В Госинвестагентстве рассчитывают, что скоростная электричка окупится через 8—10 лет. Под строительство объекта привлекли кредит экспортно-импортный банк Китая на 15 лет.

Длина маршрута — 37,4 км, из них 16 км в сторону аэропорта «Борисполь» придется достраивать. «В аэропорту «Борисполь» посадочная станция будет находиться возле терминала D. Оттуда же пассажиры смогут по туннелю пройти в терминал. На вокзале станция скоростной электрички будет находиться возле 14-го пути», — поделился деталями проекта Михальчук.

Остановка будет всего одна, где-то на Левом берегу. «Мы немного модернизировали проект. Он будет включать в себя не только строительство скоростных путей, но и проекты инфраструктуры — парковки, офисные центры, объекты сферы обслуживания на конечных точках движения», — сказал глава Госинвестагентства Владислав Каськив.

Время в пути от конечной до конечной — 30—35 минут. «По городу, где-то до станции «Дарница», электричка поедет со скоростью 120 км/час, за городом сможет развивать скорость до 160 км/час», — говорит Михальчук. Возить пассажиров будут новенькие поезда из 6—7 вагонов, которые будут подаваться через каждые 40—50 минут.