Литвин смирился с тем, что трое его людей будут баллотироваться по спискам ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня во время 12 съезда Народной партии, комментируя баллотирование по спискам ПР депутатов от Народной партии Игоря Шарова, Олега Зарубинского и Екатерины Ващук.

«Я отношусь к этому как к реалиям. Сдержанно и спокойно», - сказал он. В.Литвин отметил, что включение его однопартийцев в список ПР является свидетельством того, что серьезные, работающие люди востребованы.

Кроме того, по мнению В.Литвина, это позволит усилить позицию самой Народной партии. «Потому что если человек не изменяет своих взглядов, соратников и будет качественнее реализовывать свой потенциал, слава Богу», - сказал В.Литвин.

Он также добавил, что спокойно относится к тому, что некоторые его однопартийцы будут самовыдвиженцами в мажоритарных округах.