Стецькив: Получается, что эта оппозиция просто не хочет выигрывать выборы

Об этом он сообщил в интервью газете «День».

«То, что меня нет в партийных списках, – прогнозируемо. Еще год назад я четко сказал, что и Юлии Тимошенко, и Юрию Луценко, что в список я не хочу и предлагаю поддержать меня по мажоритарному округу. Почему сегодня по 117 мажоритарному округу во Львове поддержали Игоря Васюника, вопрос не ко мне», – сказал депутат.

Т.Стецькив считает, что оппозиция не сделала никаких выводов из предыдущих ошибок. «Если бы это был единичный случай со мной, то я бы списал это на неприязненное отношение ко мне Яценюка, но если речь идет также о других людях – из списка выбросили Филенко, Дония, еще с десяток людей, которые проявили себя как четкие оппозиционеры, тогда это тенденция. Получается так, что эта оппозиция просто не хочет выигрывать выборы – по-взрослому выигрывать во власти. Она хочет легко пройти в Раду и стать оппозицией в следующем парламенте», – заявил Т.Стецькив.

Депутат отметил, что с марта этого года не имел разговоров с руководителями оппозиции. «Несколько моих попыток спросить, поддержат ли они мое выдвижение по округу, закончилось тем, что я до сих пор ни с кем из них не общался. Они просто избегали разговоров», – добавил он.

Отвечая на вопрос, согласовывались ли списки с Юлией Тимошенко, Т.Стецькив сказал, что «говорят, что что-то согласовывалось, что-то не согласовывалось. Этот вопрос в первую очередь нужно задать Арсению Петровичу Яценюку – почему так случилось, что с десяток преданных украинскому делу и проверенных людей не попали ни в списки, ни в мажоритарные округа?» Депутат добавил, что ему неизвестны критерии отбора кандидатов.

Т.Стецькив подтвердил, что, несмотря на отказ в поддержке оппозицией, намерен баллотироваться в 117 избирательном округе во Львове. «И скорее всего, я там выиграю. Буду идти как кандидат от оппозиции, только настоящей, а не той, которая называет себя Объединенной», – заявил он.