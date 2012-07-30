К месту съезда Партии регионов подогнали два автозака

Вблизи МВЦ также находятся 2 автозака, пишет Остров.

Регистрация съезда началась в 15:00, в МВЦ уже прибыли делегации из регионов, однако из "первых лиц" пока никого не было.

Объявлено, что на съезде будет присутствовать Виктор Янукович, который сегодня был в Донецкой области.

Съезд Партии регионов начнется в 18:00, его будет транслировать Первый национальный телеканал.