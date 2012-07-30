К месту съезда Партии регионов подогнали два автозака
16:58, 30 июля 2012Политика
2501 0
У столичного Международного выставочного центра, где началась регистрация делегатов на съезд Партии регионов, находятся 18 автобусов с правоохранителями и представителями внутренних войск.
Из "первых лиц" пока никто не приехал
Вблизи МВЦ также находятся 2 автозака, пишет Остров.
Регистрация съезда началась в 15:00, в МВЦ уже прибыли делегации из регионов, однако из "первых лиц" пока никого не было.
Объявлено, что на съезде будет присутствовать Виктор Янукович, который сегодня был в Донецкой области.
Съезд Партии регионов начнется в 18:00, его будет транслировать Первый национальный телеканал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter