Тимошенко обещает сопротивление, если ее потянут в суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Осужденная Тимошенко Ю.В. написала заявление об отказе принимать участие в заседании суда, которое запланировано на 31 июля 2012 года», - говорится в сообщении.

Также, по данным ГПтС, в этом же заявлении Ю.Тимошенко отметила, что в случае, если суд примет решение о приводе ее в зал заседаний суда, то она будет оказывать этому физическое сопротивление.

«Это будет происходить при моем физическом сопротивлении», – цитирует пенитенциарная служба заявление Ю.Тимошенко.

В то же время в пресс-службе информируют, что руководство Государственной пенитенциарной службы Украины не получало решения суда о приводе осужденной Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 27 июля защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что в больнице «Укрзалізниці» в Харькове готовится помещение для участия экс-премьера в судебном процессе относительно ЕЭСУ в режиме видеоконференции.

Он отметил, что любые попытки «притянуть» Ю.Тимошенко на видеоконференцию будут незаконными.