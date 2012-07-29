Политолог: Честный голос избирателя стоит до 200 гривен

В украинском обществе есть спрос на продпайки от кандидатов в народные депутаты, которые фактически являются подкупом.

Такое мнение высказал политолог школы политической аналитики при НаУКМА, доцент академии Госуправления Андрей Дуда в эфире "Эра-FM".

"К сожалению, незрелость кандидатов во многом диктуется незрелостью общества. Эта прямая связь вытекает из того, что есть определенный запрос на продпайки, есть определенный запрос на подкуп. Поэтому кандидаты работают с ним, как с наиболее дешевой технологией", - цитирует Дуду Gazeta.ua.

По его словам, политическая партия, которая проводит предвыборную кампанию среднего масштаба, должна честно потратить на каждый голос избирателей 180-200 грн.

"Если смотреть по стоимости голоса, то если речь идет об организации полноценной избирательной кампании, минимально нужно где-то 180-200 гривен. То есть это стоимость содержания штабов, это агитация в средней (предвыборной) кампании. В этой ситуации легче дать 100 гривен избирателю. А продпаек - это, например, гречка, которая покупается оптом, поэтому и стоимость очень дешевая ", - отметил Дуда.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что сейчас есть амбициозные команды, которые пытаются по крайней мере пока демонстрировать новые стандарты подхода к избирателю.

"Тот факт, что у нас еще до съездов объявляют претендентов на кандидатов, несмотря на определенные нюансы, уже является свидетельством того, что наши политические силы растут. Раньше это было суперкулуарно", - считает Дуда.