Политолог: Честный голос избирателя стоит до 200 гривен
Продпаек, в свою очередь, значительно дешевле.
В украинском обществе есть спрос на продпайки от кандидатов в народные депутаты, которые фактически являются подкупом.
Такое мнение высказал политолог школы политической аналитики при НаУКМА, доцент академии Госуправления Андрей Дуда в эфире "Эра-FM".
"К сожалению, незрелость кандидатов во многом диктуется незрелостью общества. Эта прямая связь вытекает из того, что есть определенный запрос на продпайки, есть определенный запрос на подкуп. Поэтому кандидаты работают с ним, как с наиболее дешевой технологией", - цитирует Дуду Gazeta.ua.
По его словам, политическая партия, которая проводит предвыборную кампанию среднего масштаба, должна честно потратить на каждый голос избирателей 180-200 грн.
"Если смотреть по стоимости голоса, то если речь идет об организации полноценной избирательной кампании, минимально нужно где-то 180-200 гривен. То есть это стоимость содержания штабов, это агитация в средней (предвыборной) кампании. В этой ситуации легче дать 100 гривен избирателю. А продпаек - это, например, гречка, которая покупается оптом, поэтому и стоимость очень дешевая ", - отметил Дуда.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что сейчас есть амбициозные команды, которые пытаются по крайней мере пока демонстрировать новые стандарты подхода к избирателю.
"Тот факт, что у нас еще до съездов объявляют претендентов на кандидатов, несмотря на определенные нюансы, уже является свидетельством того, что наши политические силы растут. Раньше это было суперкулуарно", - считает Дуда.