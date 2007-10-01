Тимошенко хочет провести с Януковичем «прекрасный переговорный процесс»

Блок Юлии Тимошенко после официального объявления результатов проведет переговоры с Партией регионов по вопросу их пребывания в оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в штабе БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Как только ЦИК обнародует результаты, мы проведем с Партией регионов переговоры, как построить их работу в качестве парламентской оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что это будет «прекрасный переговорный процесс». «И я думаю, что Партия регионов будет довольна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что сразу после начала работы нового парламента БЮТ будет настаивать на принятии в целом закона об оппозиции.