Тимошенко хочет провести с Януковичем «прекрасный переговорный процесс»
00:26, 01 октября 2007Политика
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Лидер БЮТ ожидает результатов ЦИК
Блок Юлии Тимошенко после официального объявления результатов проведет переговоры с Партией регионов по вопросу их пребывания в оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в штабе БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
«Как только ЦИК обнародует результаты, мы проведем с Партией регионов переговоры, как построить их работу в качестве парламентской оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она выразила уверенность, что это будет «прекрасный переговорный процесс». «И я думаю, что Партия регионов будет довольна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что сразу после начала работы нового парламента БЮТ будет настаивать на принятии в целом закона об оппозиции.
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