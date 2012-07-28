Балога: политика «девальвирует» великих спортсменов

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, комментируя решение форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко завершить карьеру футболиста и заняться политикой.

«Мы знаем, как в недалеком прошлом и кто загнал в партию СДПУ(о) гордость Украины, великого тренера и футболиста - господина Лобановского. Если Шевченко идет в политику через УДАР (партия «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, - УНИАН) - не сомневаюсь, это работа тех же "украинцев из выбора". Хотел бы ошибиться... Жаль, что «девальвируют» таких больших спортсменов в политических играх. Но сущность, к сожалению, будет видно только после выборов», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня 35-летний украинский футболист Андрей Шевченко вступил в партию «Украина – Вперед!».

По данным источника в партии, ему могут предложить второе место в избирательном списке.

Накануне А.Шевченко заявил, что намерен завершить карьеру футболиста и пойти в политику.