Источник: Шевченко отдадут второе место в списке

Об этом УНИАН сообщил источник в партии.

«Шевченко будет вторым в списке», - сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, накануне 35-летний форвард киевского «Динамо» А.Шевченко заявил, что намерен завершить карьеру футболиста и пойти в политику.

Сегодня он сообщил, что присоединился к партии «Украина – Вперед!». Съезд этой политической силы состоится 1 августа в селе Буки Сквирского района Киевской области. На мероприятии будут утверждены партийный избирательный список и список кандидатов в мажоритарных округах.