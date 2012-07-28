Источник: Шевченко отдадут второе место в списке
15:25, 28 июля 2012Политика
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Футболисту Андрею Шевченко предложат второе место в избирательном списке партии «Украина – Вперед!».
Шевченко ушел к Королевской
Об этом УНИАН сообщил источник в партии.
«Шевченко будет вторым в списке», - сказал собеседник.
Как сообщал УНИАН, накануне 35-летний форвард киевского «Динамо» А.Шевченко заявил, что намерен завершить карьеру футболиста и пойти в политику.
Сегодня он сообщил, что присоединился к партии «Украина – Вперед!». Съезд этой политической силы состоится 1 августа в селе Буки Сквирского района Киевской области. На мероприятии будут утверждены партийный избирательный список и список кандидатов в мажоритарных округах.
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