Тюремщики обещают вывезти Тимошенко в суд «мирно и без драки»

Об этом «Сегодня»сообщили в Государственной пенитенциарной службе, сославшись на заключение комиссионной судмедэкспертизы, где нынешнее ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Газета цитирует главу Харьковского областного бюро СМЭ Юрий Кравченко: «Обнаруженные у Юлии Владимировны болезненные изменения являются хроническими, но не тяжелыми, и ее жизни ничего не угрожает. Комиссия не усматривает медицинских противопоказаний относительно способности Тимошенко участвовать за пределами медучреждения в мероприятиях, требующих восприятия и аналитического обобщения предоставляемой информации, высказывания собственного мнения и дискуссии».

При этом Ю.Кравченко добавил, что документ, который, кроме него, подписали еще 11 харьковских судмедэкспертов, не содержит двоякого толкования и трактовки. По словам главы облбюро СМЭ, защита экс-премьера пыталась вмешиваться в работу экспертов и препятствовать ей, что противоречит закону о судебной экспертизе и может быть расценено как посягательство на независимость исследований.

Газете в Госпенитенциарной службы пообещали, что если Ю.Тимошенко снова откажется ехать в суд добровольно, то тюремщики будут решать этот вопрос «мирно и без драки».

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июля, в интервью ТСН защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что судмедэксперты не дали однозначного ответа относительно возможности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко присутствовать на судебном заседании 31 июля.

"Они (власть) создали абсолютно абсурдную, не предусмотренную действующим законодательством ситуацию. Нарушили все! И при этом не получили от экспертов такого ответа, которого хотели. Среди других вопросов экспертам был задан конкретный вопрос: может ли по состоянию здоровья Юлия Владимировна присутствовать на судебном заседании? Не где-нибудь, а в суде? Эксперты не рискнули ответить на этот вопрос утвердительно. Они написали какую-то абракадабру, под которую можно подогнать все что угодно. Они написали, что по состоянию здоровья нет противопоказаний на участие Юлии Тимошенко в мероприятиях за пределами больницы, которые требуют концентрации, а также восприятия устного и письменного текста. Под это определение попадает цирк, театр, посещение лекций в университете... Но экспертам был задан прямой вопрос: на судебном заседании может присутствовать? На наш взгляд, они на этот вопрос не ответили", - сказал С.Власенко.

Справка УНИАН. 31 июля состоится очередное слушание уголовного дела экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».