Пациенты больницы, где лечится Тимошенко, требуют прекратить «цирк»

Как передает корреспондент УНИАН, открытая жалоба размещена на официальном сайте клиники.

Пациенты, обращаясь к депутатам, отмечают, что в больнице, кроме Ю.Тимошенко, находятся и другие больные, которые нуждаются в покое и лечении, однако народные избранники, «устраивая цирковые представления» в больнице, мешают процессу выздоровления.

Они призывают народных депутатов не устраивать беспорядки в клинике. «К сожалению, за своими лозунгами о наведении порядка в стране вы не замечаете, что лично способствуете беспорядку. Среди нас есть пожилые люди, среди нас есть очень больные люди, которые, возможно, требуют намного больше внимания, нежели пациентка, ради которой вы организовываете публичные акции. Поэтому мы призываем вас побеспокоиться об обычных людях не только на словах, которые вы произносите с трибуны, а и на деле», - говорится в письме.

Кроме того, авторы жалобы подчеркнули, что если депутаты не прекратят «устраивать цирк», пациенты вынуждены будут обратиться к европейским политикам и медикам, чтобы высказать свое отношение к происходящему.

«В противном случае свою гражданскую позицию мы вынуждены будем демонстрировать на всю страну, а также напишем письма тем европейцам, которые сюда неоднократно приезжали», - говорится в обращении.

На сайте больницы отмечается, что под жалобой подписались 149 пациентов двух кардиологических отделений, трех неврологических отделений, отделения неврозов, нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии.