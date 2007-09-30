НУ-НС отслеживает возможные фальсификации при голосовании на дому

Блок "Наша Украина – Народная самооборона" обеспокоен возможными фальсификациями во время голосования на дому. Об этом сообщил заместитель руководителя Центрального штаба блока НУ-НС Николай ОНИЩУК на брифинге в пресс-центре блока.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, несмотря на разъяснения ЦИК, ситуация именно с этим видом голосования остается сложной. Как пример Н.ОНИЩУК сообщил, что к 14.30 на одном из избирательных участков округа № 3 Автономной республики Крым проголосовал непосредственно на участке 21 избиратель, однако при этом были выданы для голосования 100 бюллетеней.

Н.ОНИЩУК считает, что такое большое количество любителей проголосовать на дому может стать путем для фальсификации во время голосования. Он добавил, что подобные ситуации зафиксированы также на некоторых избирательных участках Донецкой и Харьковской областей.