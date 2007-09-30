НУ-НС: на Луганщине людей заставляют голосовать под угрозой увольнения

В Луганской области на 101-ом участке 109-го избирательного округа сегодня ночью в списки избирателей были включены 90 человек без какого-либо решения участковой комиссии. Об этом УНИАН сообщили в областном избирательном штабе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе областного избирательного штаба “Наша Украина – Народная самооборона” сообщили, что представителем от блока НУ-НС в этом округе подана по этому поводу жалоба в суд.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, по г. Ровеньки (106-й избирательный округ) курсируют 15 автобусов и собирают людей, кто еще не проголосовал, под угрозой увольнения с работы.

То же происходит и в Алчевске, Беловодске и станице Луганской, отметили в пресс-службе.