В Запорожской области Партия регионов организовала ”довоз”

В Запорожской области Партия регионов организовала массовую доставку избирателей на участки.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель руководителя Запорожского областного штаба избирательного блока «Наша Украина-Народная самооборона» Валентина МАНЖУРА.

"Сейчас с целого ряда избирательных участков области поступает информация о том, что ПР организован массовый подвоз избирателей на участки. Имеет ли место "довоз" избирателей - доставка на участки тех, кто не явился для голосования, или началась "карусель", - сейчас пытаются установить наши представители", - сообщила В.МАНЖУРА. При этом она отметила, что на основании той информации, которая есть на данный момент, лично она склонна считать, что имеет место "довоз".

"Наш наблюдатель на 124-м избирательном участке (Приморский района Запорожской области) сообщил, что представители Партии регионов запрашивали у своих людей на участке списки тех, кто не проголосовал, для того, что бы доставить их на участок", - пояснила В.МАНЖУРА.

Как сообщал УНИАН. 12 сентября во время визита в Запорожье Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что если на юго-востоке Украины 30 сентября проголосует то количество избирателей, которое прогнозируют социологи - до 60% , то к власти придет "оранжевая команда".

"Я посмотрел социологию, которая есть сейчас по Украине. Посмотрел юго-восточные регионы: желающих пойти на выборы - 50%-55% - до 60 процентов. Если будет такая явка, такой будет и результат, и тогда не нужно грешить ни на кого. Эти выборы сейчас являются вопросом "быть или не быть?", и если украинский народ хочет иметь во власти "оранжевую команду", значит, тогда мы ее получим, если будет такая явка. Если не хочет - нужно идти всем на выборы и голосовать. 30 сентября идти на выборы - это главный вопрос для страны и украинского народа", - заявил В. ЯНУКОВИЧ в прямом эфире местной ТРК "Алекс".