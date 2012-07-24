"Регионалы" сняли секретаря Хмельницкого горсовета через суд

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам В.Лесков.

Он считает, что решение суда принято с нарушениями и отмечает, что готовит апелляцию в Винницкий апелляционный административный суд.

“Истцы, депутаты-«регионалы» Оксана Кольгофер и Анатолий Собко, мотивировали свой иск тем, что я нарушал часть 2 статьи 50 Закона “О местном самоуправлении в Украине”, которая запрещает секретарю городского совета совмещать свою служебную деятельность с другой должностью, в том числе на общественных началах. Однако еще 8 декабря 2010 года я написал заявление в городское партийное бюро ВО “Батькивщина” и просил освободить меня от должности председателя партии. Решение удовлетворено только 24 мая этого года”, - отметил он.

В пресс-службе Хмельницкой городской организации Партии регионов отметили, что В.Лесков «обманывал закон».

“Судом отменено решение о назначении Валерия Лескова секретарем Хмельницкого городского совета. Защитники секретаря совета апеллировали, что якобы с 24 мая он уже не является председателем городской организации партии «Батькивщина». Но фактически до вчерашнего дня он везде в газетах, листовках, журналах подписывался как председатель городской организации партии “Батькивщина”. Решение суда пока не вступило в законную силу, ведь с его стороны еще, по-видимому, будут апелляции, но сегодня суд признал, что он не может быть секретарем городского совета”, - сказала депутат Хмельницкого городского совета от Партии регионов О.Кольгофер.

Депутаты Хмельницкого городского совета дважды избирали В.Лескова секретарем совета: в 2006 году и в 2010 году. Он является членом ВО “Батькивщина”.