Студенты заявляют, что Кабмин решил на них сэкономить

Об этом сообщает независимый студенческий профсоюз "Пряма дія".

"Это постановление более чем в полтора раза снижает фактический размер стипендий более чем для трети студентов", - заявляют в профсоюзе.

В документе отмечается, что "вычисления индекса потребительских цен для проведения индексации стипендии осуществляется начиная с месяца, в котором она назначена".

Таким образом, студенты 1 курса бакалаврата, специалитета или магистратуры, которые сейчас получают 720-800 гривен, согласно новому постановлению, теряют индексированную надбавку, и отныне будут получать только базовую стипендию в размере 530 гривен.

Далее приводится объяснение: "В случае если лицо не получало стипендию или утратило право на ее назначение, а в дальнейшем стипендия ему была вновь или впервые назначена, исчисления индекса потребительских цен осуществляется с месяца назначения стипендии".

В "Прямій дії" отмечают, что любое сокращение стипендий не допустимы, ведь даже с учетом всех индексаций студент прожить на нее не может.

"За последний учебный год цены на общежития в большинстве вузов выросли в 2-3 раза. Возросли также цены на продукты первой необходимости. Но в этой ситуации Кабмин не увеличивает индексации, а наоборот – предлагает "затянуть пояса", - отметили в организации.