БЮТ хорошо готовился к выборам, и платить за пойманных фальсификаторов не будет

В Запорожском штабе Блока Юлии Тимошенко считают, что попыток фальсификации выборов в регионе не будет.

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель руководителя Запорожского областного штаба БЮТ Валерий КРАЙНИЙ.

"Информация о том, что БЮТ будет платить людям, выявившим факты фальсификаций, не является достоверной. Никто не собирается платить за данные о фальсификаторах. Мы считаем, у нас - в Запорожской области - фальсификации выборов не будет", - заявил В.КРАЙНИЙ.

По его словам, на данный момент наблюдателями от Блока Юлии Тимошенко, которых на избирательных участках Запорожской области работает 2 649 человек, не зафиксировано "каких-либо серьезных нарушений".

В то же время первый заместитель руководителя Запорожского областного штаба БЮТ отметил, что в период избирательной кампании представителями блока был выявлен ряд нарушений, связанных с формированием списков избирателей.

"В списках были выявлены 3321 "двойник", более 3 тысяч "мертвых душ", около 5 тысяч людей, фамилии которых в списках были изменены. Но это все были "рабочие моменты", которые нам в большинстве случаев удалось урегулировать", - сообщил В. КРАЙНИЙ.