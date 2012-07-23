Томенко утверждает, что ПР готовит запасную дату для внеочередной сессии

“По той информации, которая у нас есть, основной датой является 31 июля”, - сказал Н.Томенко. Он объяснил, что именно 31 июля состоится съезд Объединенной оппозиции и судебное заседание по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

“Власть убеждена, что именно 31 июля даст возможность оградиться от участия в заседании ВР оппозиции, ввиду высокой вероятности рассмотрения резонансных вопросов, в частности языкового”, - сказал вице-спикер.

В то же время, добавил Н.Томенко, обсуждается властью и запасной вариант - проведение сессии 27 июля.

Он заметил, что Партия регионов запланировала проведение своего съезда на 30 июля. “Некоторые лидеры Партии регионов обеспокоены возможным отказом принимать участие в голосовании по тем или другим вопросам ряда депутатов, которые не увидят себя кандидатами по мажоритарным округам или в проходной части списка”, - сказал он. Н.Томенко добавил, что это главная причина того, что сессия может быть проведена 27 июля.