Томенко утверждает, что ПР готовит запасную дату для внеочередной сессии
Заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии “Батьківщина” Николай Томенко утверждает, что Партия регионов рассматривает 2 даты проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины.
|Томенко знает, чем обеспокоена власть
“Власть убеждена, что именно 31 июля даст возможность оградиться от участия в заседании ВР оппозиции, ввиду высокой вероятности рассмотрения резонансных вопросов, в частности языкового”, - сказал вице-спикер.
В то же время, добавил Н.Томенко, обсуждается властью и запасной вариант - проведение сессии 27 июля.
Он заметил, что Партия регионов запланировала проведение своего съезда на 30 июля. “Некоторые лидеры Партии регионов обеспокоены возможным отказом принимать участие в голосовании по тем или другим вопросам ряда депутатов, которые не увидят себя кандидатами по мажоритарным округам или в проходной части списка”, - сказал он. Н.Томенко добавил, что это главная причина того, что сессия может быть проведена 27 июля.