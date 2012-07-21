Россия ратифицировала протокол о вступлении в ВТО
19:28, 21 июля 2012Политика
1489 0
Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.".
|Путин подписал закон
Протоколом о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации оформляется членство в ВТО.
Москва вела переговоры о членстве в ВТО около 18 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter