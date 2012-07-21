Россия ратифицировала протокол о вступлении в ВТО

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Кремля, закон был принят Госдумой РФ 10 июля и одобрен Советом федерации 18 июля.

Протоколом о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации оформляется членство в ВТО.

Москва вела переговоры о членстве в ВТО около 18 лет.