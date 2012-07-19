Тюремщики выставили угрозы Тимошенко на свой сайт

Пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины опубликовала текст записки экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, в котором она угрожает разбить окно в своей палате Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, на сайте пенитенциарной службы отмечается, что текст заявления Ю.Тимошенко публикуется «по многочисленным запросам СМИ».

«Я вас информирую, что я намерена воспользоваться этим правом, и если в течение часа мне не предоставят право телефонного разговора, я освобожу окно от стекла и буду общаться с тем, с кем считаю нужным через телефоны своих сторонников под окнами моей больничной палаты. Вас предупреждаю о нарушении Вами ст. 60 Конституции Украины и ст. 365 УК Украины», - говорится в письме, скан-копия которого размещена на сайте ГПтС.

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Как сообщал УНИАН, вчера ГПтС распространила информацию о том, что Ю.Тимошенко «шантажирует сотрудников пенитенциарной службы и грозит выбить окно в больничной палате» в ответ на отказ предоставить право на телефонный звонок. В свою очередь защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сегодня заявил, что экс-премьер не собиралась вчера разбивать окна в своей палате. Она, в соответствии с действующим законодательством, требовала предоставить право на телефонный разговор, чтобы поздравить члена своей семьи с днем рождения.