Макаренко, растаможившему газ РосУкрЭнерго, дали 4 года условно

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Алексей Дирочка.

«Сегодня Печерский суд приговорил Макаренко к 4 годам лишения свободы условно», - сказал он, не уточнив, в то же время, какой именно испытательный срок назначен А.Макаренко приговором суд и будет ли сторона защиты подавать апелляцию.

Как сообщалось, А.Макаренко, а также заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украина" Игорь Диденко и экс-начальник отдела Киевской региональной таможни Тарас Шепитько обвинялись в неправомерном таможенном оформлении природного газа в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска «РосУкрЭнерго» к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже.

8 июня 2010 Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал «Нафтогаз» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд кубометров газа и предоставить дополнительный объем газа 1,1 млрд куб. м как неустойку за нарушение условий контракта.

С июня 2010 года по июль 2011 года А.Макаренко содержался под стражей.

2 сентября суд Печерского райсуда Киева приговорил И.Диденко к 3 годам лишения свободы условно.