Врач отказалась отвечать на вопрос о новой проблеме Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей заявила журналистам лечащий врач Ю.Тимошенко в отсутствие немецких специалистов Ирина Фурса.

«Ничего нового после последнего приезда доктора Хармса с пациенткой не произошло – такого, чего бы он не видел. Он осмотрел ее, ознакомился с дополнительными методами обследования, составил план и теперь мы его выполняем», - сказала И.Фурса.

При этом она отказалась отвечать на вопрос журналистов, на самом ли деле 50% кожи Ю.Тимошенко поражено кожным заболеванием.

«Есть медицинская тайна, есть ответственные за ее разглашение, без письменного разрешения пациентки я не могу об этом говорить», - отметила И.Фурса.

Она отметила, что медики харьковской больницы не делают с Ю.Тимошенко «ничего такого, что не назначал доктор Хармс».

Как сообщал УНИАН, 16 июля защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что на теле у экс-премьера появились высыпания.

Врач немецкой клиники «Шарите» Л.Хармс уехал из Харькова 11 июля.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).