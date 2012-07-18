Всемирный конгресс украинцев пишет Януковичу о налоговой и TBi

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВКУ, Е.Чолий направил письмо международному содружеству, в котором выразил глубокую обеспокоенность в связи с рейдом 12 июля 2012 года сотрудников налоговой службы в офис независимого телеканала.

Е.Чолий призвал международное содружество осудить этот рейд и требовать предоставления возможностей независимым средствам массовой информации для освещения украинских новостей без угрозы или опасения мести, или преследование со стороны власти, о чем, в частности, говорится в резолюции Европейского парламента относительно Украины от 1 декабря 2011 года. В документе депутаты ЕП подчеркнули важность свободы средств массовой информации и призвали украинскую власть воздержаться от любых попыток контролировать, прямо или опосредствовано, содержание сообщений в национальных средствах массовой информации.

ВКУ отметил, что проверки налоговой инспекцией средств массовой информации в канун парламентских выборов 2012 г. «не обещают ничего хорошего для перспективы проведения свободных и справедливых выборов в Украине, в том числе и для их объективного освещения независимыми средствами массовой информации».

Копию этого письма Е.Чолий направил Президенту Виктору Януковичу и призвал его обеспечить выполнение резолюции Европарламента относительно Украины от 1 декабря 2011 г. в части соблюдения принципа свободы слова.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала Тві было обнаружено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму свыше 3 млн грн. На основании этого было возбужено уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі) Николая Княжицкого – согласно ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

9 июля Шевченковский районный суд Киева вынес постановление об изъятии оригиналов документов у служебных лиц ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит», а 12 июля это постановление было объявлено руководству предприятия. В тот же день руководство управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве изъяло документацию предприятия.

Юристы Тві заявили о намерении обжаловать постановление Шевченковского райсуда Киева о выемке документов телекомпании.