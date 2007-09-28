Ющенко расказал, что может быть предметом единства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает разработать план действий для страны, направленный на консолидацию нации.

Об этом сказал в прямом эфире телеканала ICTV в специальном общенациональном проекте «Свобода слова».

По мнению Президента, неотъемлемым требованием создания национального единства должно быть национальное сознание, национальное достоинство, понимание и реализация общественных свобод - и это одна из главных целей элиты. В.ЮЩЕНКО отметил большую роль национальной элиты в укреплении национального единства страны. „Предметом единства может быть цель, которая объединит политиков, партий, наций”, - сказал Президент, добавив, что это может быть национальный план действий – меморандум.

При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что раскол, возможно, существует в Украине, но не между людьми „а очень часто это раскол наверху - между определенными политиками, или между определенными политическими силами”.

Это является свидетельством того, считает Президент, что “значительная часть политических сил находится еще в коротких штанишках – они очень часто представляют не украинские силы, а малороссов, простите, я не люблю этого слова, хохлів, но это те силы, которые не встали на собственные ноги, – оглядываются по сторонам”.

„Власти надо жить не от отопительного сезона, там или от Ожидова к Алчевску или наоборот. Власть, и особенно национальная элита, независимо от того, говорим ли о политической элите, или деловой элите, или культурной – должна нести мировоззренческие идеи, которые консолидируют нацию”, – подчеркнул Президент. По его словам, власть и элита отвечают за „тот цемент, который соединяет украинское общество”.

В.ЮЩЕНКО также пообещал в ходе программы, что обязательно выступит на русском языке в восточных регионах страны.