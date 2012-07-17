70% посетителей сайта ВР считают, что парламент «темнит»

90% посетителей парламентского сайта считают, что деятельность Верховной Рады Украины является непрозрачной или не совсем прозрачной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта.

На вопрос: “Является ли открытой (прозрачной) деятельность Верховной Рады Украины в обществе” утвердительно ответили 10%, или 5 тыс. 762 респондента, “нет” - 69% (41 тыс. 861 респондент), а ответ “не совсем” дали 21% опрошенных (12 тыс. 924 респондента).

В опросе, который продолжается на сайте парламента с 27 апреля 2009 года, приняли участие 60 тыс. 547 человек. Опрос продолжается.