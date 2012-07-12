Путин тянет Януковича кататься на мотоцикле

Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в формате «тет-а-тет» напомнил о его прошлогоднем обещании проехаться с байкерами на мотоцикле.

Об этом сообщает сайт Президента России, разместивший стенограмму разговора президентов.

Согласно стенограмме, В.Янукович первым напомнил В.Путину, что тот провел незапланированную встречу с байкерами.

«Они Вас тоже ждут», - заметил В.Путин.

После этих слов В.Янукович сказал, что знает о приглашении байкеров посетить их базу под Севастополем. «Я им тоже передал привет», - сказал В.Янукович. «Встречайте вначале Президента России, а я успею», - добавил он.

После этих слов В.Путин неожиданно напомнил В.Януковичу о его прошлогоднем обещании - вспомнить молодость, прокатившись на мотоцикле.

«Я им сказал, что мы с Вами разговаривали в прошлый раз, и Вы мне тогда еще предложили: Давайте сейчас сядем на мотоцикл, я вспомню молодость, прокачусь», - сказал Президент России.

«Никаких проблем», - снова пообещал ему В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, В.Путин начал свой визит в Украину с посещения лагеря байк-клуба «Ночные волки». По пути из Севастополя в Ялту глава Российского государства сделал незапланированную остановку, чтобы поприветствовать байкеров и их лидера Хирурга, а затем отправился на переговоры с Президентом Украины.