Янукович и Путин поделили моря и Керченский пролив

Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

Церемония подписания документов прошла в Ливадийском дворце (Ялта).

Как сообщает пресс-служба Президента, в совместном заявлении отмечается, что стороны считают важным осуществить делимитацию морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе, в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, с учетом законных интересов обоих государств.

В этой связи стороны исходят из целесообразности после достижения согласия по всем упомянутым пространствам заключить соответствующее двустороннее соглашение.

В документе также отмечается намерение сторон обеспечить сотрудничество в Азово-Керченской акватории, включая стабильную работу и развитие Керчь-Еникальского канала путем создания украинско-российской корпорации по управлению этой судоходной артерией.