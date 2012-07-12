«Их превосходительства» Путин и Янукович уединились на полчаса
18:23, 12 июля 2012Политика
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Виктор Янукович и Владимир Путин перед открытием 5-го заседания Межгосударственной комиссии провели встречу в формате «тет-а-тет», которая длилась около получаса.
Янукович наконец-то дождался Путина
Беседа глав двух государств проходила в кабинете Рузвельта Ливадийского дворца.
В.Янукович встретил В.Путина у входа во дворец, тепло поприветствовал его. Фотографы сделали несколько кадров, и президенты отправились в кабинет для переговоров.
Как передает корреспондент УНИАН, около 18.00 началось заседание комиссии.
При этом ведущий представил лидеров России и Украины как «их превосходительства».
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Заседание комиссии по предложению В.Януковича началось с минуты молчания по жертвам наводнения в Краснодарском крае РФ.
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