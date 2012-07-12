Пока Янукович ждет Путина, тот общается с Хирургом

Президент России Владимир Путин начал свой рабочий визит в Украину с посещения лагеря байк-клуба "Ночные волки".

Как передает РИА «Новости», по пути из Севастополя в Ялту глава государства сделал незапланированную остановку, чтобы поприветствовать байкеров и их лидера Хирурга, а затем отправился на переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.

В.Путин ранее уже бывал на этой базе "Ночных волков" под Севастополем, где регулярно проводятся слеты мотоциклистов и байк-шоу. Кроме того, В.Путин посещал такие мероприятия на других площадках, в частности в Новороссийске.

На подъезде к лагерю В.Путина встретил Хирург, они тепло обменялись приветствиями. Лидер "Ночных волков" пригласил Президента РФ на очередное байк-шоу, которое состоится здесь 20-21 июля.

"Если вы сами не сможете, может быть запишете видеообращение к ребятам, они очень просили", - сказал байкер.

"Обязательно сделаем", - ответил В. Путин.