Против гендиректора ТВі Княжицкого возбудили дело
Налоговая милиция возбудила уголовное дело относительно гендиректора телеканала ТВi Николая Княжицкого.
Об этом сообщил заместитель Княжицкого по правовым вопросам Олег Радченко.
"У нас гости из налоговой милиции, которые пришли выполнять постановление следователя. У них на руках решение Шевченковского райсуда о проведении у нас выемки документов финансово-хозяйственной деятельности за 4 года", - сказал Радченко изданию Украинская правда.
Радченко отметил, что за якобы незаконное формирование налогового кредита в 6 миллионов возбуждено дело в отношении самого Княжицкого.
"У нас была налоговая проверка по этому вопросу в прошлом году, и было все нормально. В этом году они нашли какие-то нарушения. Мы это обжаловали, и выиграли в прошлом месяце административный суд по этому вопросу", - рассказал .
Однако в этом месяце, по словам Радченко, следователь возбудил уголовное дело по этим же вопросам.