Против гендиректора ТВі Княжицкого возбудили дело

Об этом сообщил заместитель Княжицкого по правовым вопросам Олег Радченко.

"У нас гости из налоговой милиции, которые пришли выполнять постановление следователя. У них на руках решение Шевченковского райсуда о проведении у нас выемки документов финансово-хозяйственной деятельности за 4 года", - сказал Радченко изданию Украинская правда.

Радченко отметил, что за якобы незаконное формирование налогового кредита в 6 миллионов возбуждено дело в отношении самого Княжицкого.

"У нас была налоговая проверка по этому вопросу в прошлом году, и было все нормально. В этом году они нашли какие-то нарушения. Мы это обжаловали, и выиграли в прошлом месяце административный суд по этому вопросу", - рассказал .

Однако в этом месяце, по словам Радченко, следователь возбудил уголовное дело по этим же вопросам.