Брат Луценко стал народным депутатом
13:14, 12 июля 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Луценко народным депутатом Украины.
Сергей Луценко теперь депутат
Как сообщает пресс-служба партии "Народная самооборона", соответствующее постановление было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.
Брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко зарегистрирован народным депутатом, избранным по списку НУ-НС на внеочередных выборах 30 сентября 2007 года (№85 в списке).
Депутатская квота во фракции освободилась после того, как свои полномочия досрочно сложил народный депутат Виктор Матчук.
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