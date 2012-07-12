Брат Луценко стал народным депутатом

Как сообщает пресс-служба партии "Народная самооборона", соответствующее постановление было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

Брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко зарегистрирован народным депутатом, избранным по списку НУ-НС на внеочередных выборах 30 сентября 2007 года (№85 в списке).

Депутатская квота во фракции освободилась после того, как свои полномочия досрочно сложил народный депутат Виктор Матчук.