Суд начал рассмотрение кассации Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании председательствует судья Высшего спецсуда Станислав Мищенко.

В заседании интересы Ю.Тимошенко представляют ее защитники А.Плахотнюк, Сергей Власенко, Николай Титаренко и Юрий Сухов.

Сторону государственного обвинения представляет Оксана Дрогобицкая.

В зале судебного заседания присутствует около 20 народных депутатов, представляющие оппозиционные фракции парламента, представитель министра иностранных дел Канады в парламенте Канады Боб Дечерт и экс-президент Европарламента Пэт Кокс.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Ю.Тимошенко просит рассмотреть кассационную жалобу безотлагательно и в ее отсутствие. Защита Ю.Тимошенко надеется, что Высший специализированный суд отменит приговор и экс-премьер выйдет на свободу.